Комбаров вернулся в общую группу, Еременко тренировался по индивидуальной программе

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов сегодня провел первую тренировку с командой. Официальный сайт красно-белых сообщил о том, как тренировались игроки, ранее получившие травмы.
Сообщается, что в общую группу вернулся защитник Дмитрий Комбаров. Голкипер Александр Селихов занимался в группе с незначительными ограничениями. Полузащитник Роман Еременко работал по индивидуальной программе из-за ушиба тазобедренного сустава.
Георгий Джикия, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо и Ивелин Попов отправились в сборные команды и в тренировки участия не принимали.
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http://spartak.com/news/2018-11-15-pervaya_trenirovka_kononova/
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