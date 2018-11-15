20:29 | Футбол — РПЛ

Комбаров вернулся в общую группу, Еременко тренировался по индивидуальной программе

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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов сегодня провел первую тренировку с командой. Официальный сайт красно-белых сообщил о том, как тренировались игроки, ранее получившие травмы.

Сообщается, что  в общую группу вернулся защитник Дмитрий Комбаров. Голкипер Александр Селихов занимался в группе с незначительными ограничениями. Полузащитник Роман Еременко работал по индивидуальной программе из-за ушиба тазобедренного сустава.

Георгий Джикия, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо и Ивелин Попов отправились в сборные команды и в тренировки участия не принимали.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-11-15-pervaya_trenirovka_kononova/

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