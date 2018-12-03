Комбаров, Селихов, Кутепов и Ханни рассказали, чем будут заниматься, когда станут дедушками

Игроки "Спартака" Дмитрий Комбаров, Александр Селихов, Илья Кутепов и Софьян Ханни на пресс-конференции в Москве рассказали, чем они будут заниматься, когда станут дедушками.

- Хотелось бы отдыхать, - сказал Комбаров. - Сейчас надо хорошо поработать, чтобы потом отдыхать. Но просто так сидеть на месте мы не сможем. Моя деятельность будет в какой-то степени связана с футболом.

- Хотелось бы максимального спокойствия, - ответил Селихов. - Также хочется помогать своим детям воспитывать внуков.

- Согласен с Селиховым, - сказал Кутепов. - Хороший дедушка - тот, кто воспитывает внуков и внучек.

- Я пока не задумывался о пенсии, - ответил Ханни. - Очень люблю футбол, поэтому постараюсь связать с ним свою жизнь и дальше. Может быть, стану тренером.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков после 16 туров.

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