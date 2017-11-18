Комбаров сделал первую голевую передачу в чемпионате

Голевая передача на Луиза Адриану в матче 17-го тура чемпионате России против "Краснодара" стала для Дмитрия Комбарова первой в текущем чемпионате. Защитник "Спартака" в 59-й раз ассистировал партнеру в рамках премьер-лиги и прервал затянувшуюся серию без результативных действий.
В последний раз Комбаров участвовал в голевой атаке в мартовском матче с "Анжи" (1:0). После этого он помогал партнерам отличиться только в игре с "Севильей" в Лиге чемпионов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Луиз Адриану открывает счет в матче с "Краснодаром" на 8-й минуте! #КраснодарСпартак pic.twitter.com/hZsyAzKwxe– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 18 ноября 2017 г.
alex221083
Что же скажет Кафельников?))
17:34