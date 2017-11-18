Комбаров сделал первую голевую передачу в чемпионате

Голевая передача на Луиза Адриану в матче 17-го тура чемпионате России против "Краснодара" стала для Дмитрия Комбарова первой в текущем чемпионате. Защитник "Спартака" в 59-й раз ассистировал партнеру в рамках премьер-лиги и прервал затянувшуюся серию без результативных действий.

В последний раз Комбаров участвовал в голевой атаке в мартовском матче с "Анжи" (1:0). После этого он помогал партнерам отличиться только в игре с "Севильей" в Лиге чемпионов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"