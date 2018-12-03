Комбаров рассказал об установке Кононова на матч с "Локо"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров заявил, что тренерский штаб красно-белых перед матчем 16-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:1) дал установку забить три гола в первом тайме.

- Мы выполнили требования тренера, - сказал Комбаров в эфире канала "Матч Премьер". - Была установка - решать игру в первом тайме, забивать три гола. Это скорее мотивационная вещь. Мы забили два в первом тайме, провели его очень хорошо. Такая установка не была связана с поражением от "Рапида". Дерби - это дерби, настраиваться дополнительно на него не надо.

Концовка матча? Хорошо, что Смолов не забил пенальти, а мы отстояли счет. В голове сидело, что мы часто пропускаем со стандартов и в концовке. У них был навал: много стандартов, много угловых. Мы старались друг друга подбадривать в жесткой форме, что нужно четко действовать.

"Спартак" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 16 туров.

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