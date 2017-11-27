Комбаров поехал на МРТ ребра с Вартапетовым

Как стало известно "СЭ", защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поехал на обследование в связи с травмой ребра, полученной в матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1). Игрока сопровождает руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов. Ожидается, что Комбарову сделают МРТ.

Напомним, Комбаров был заменен на 90+2-й минуте матча. Он получил удар в борьбе с полузащитником питерцев Эмилиано Ригони и, возможно, потерял сознание на некоторое время. Игрока красно-белых увезли с поля на электрокаре. (Игорь РАБИНЕР)