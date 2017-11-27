23:12 | Футбол — РФПЛ

Комбаров поехал на МРТ ребра с Вартапетовым

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Как стало известно "СЭ", защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поехал на обследование в связи с травмой ребра, полученной в матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1). Игрока сопровождает руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов. Ожидается, что Комбарову сделают МРТ.

Напомним, Комбаров был заменен на 90+2-й минуте матча. Он получил удар в борьбе с полузащитником питерцев Эмилиано Ригони и, возможно, потерял сознание на некоторое время. Игрока красно-белых увезли с поля на электрокаре. (Игорь РАБИНЕР)

Спартак М - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Юный Люцифер

Здоровья!

23:37

БобровФан

После повторов стало ясно, что Ригони прыгнул сзади в спину Комбарову, а чтобы "не ушибиться" об него двинул еще локтем в шею защитнику. Так ведь и позвоночник сломать можно. Нечего сказать, отомстил за своих аргентинских товарищей. Дай бог Комбарову не остаться инвалидом.

23:24

Kot, kotoryi

здоровья, Димас!

23:22