Комбаров обогнал Тихонова по количеству матчей за "Спартак"

Матч против ЦСКА стал для Дмитрия Комбарова 193-м в составе "Спартака" в чемпионатах России. 30-летний защитник вышел на второе место по числу встреч за красно-белых в высшем дивизионе, обойдя Андрея Тихонова. Рекордсмен "Спартака" Егор Титов провел 324 игры. (Кирилл БУРДАКОВ)
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Berkut-7
Да нормальный игрок Комбаров , не звезда конечно, но всю карьеру играет стабильно ниже определенной планки не опускается, главная его проблема это его бесконечные прострелы или навесы в никуда, отдавал бы по адресу был бы звездой).
18:25
andreichf
Главное не сколько ты проработал в компании ( отыграл за команду) , а какую пользу принес.
18:24
Спринт
Руководство Спартака тех лет в наглую выживали Тихонова из состава и из клуба. А полу-футболист Комбаров никогда не соответствовал игровому уровню команды. Нелепо и сравнивать.
18:19
морпех
Тоже подумалось)
18:03
Millwall82
Как этого днаря можно сравнивать с Тихоновым? Тихонова которого уважает почти каждый болельщик и не только Спартака.
17:59