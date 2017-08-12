Комбаров обогнал Тихонова по количеству матчей за "Спартак"

Матч против ЦСКА стал для Дмитрия Комбарова 193-м в составе "Спартака" в чемпионатах России. 30-летний защитник вышел на второе место по числу встреч за красно-белых в высшем дивизионе, обойдя Андрея Тихонова. Рекордсмен "Спартака" Егор Титов провел 324 игры. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"