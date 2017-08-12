17:45 | Футбол — РФПЛ

Комбаров обогнал Тихонова по количеству матчей за "Спартак"

5

Матч против ЦСКА стал для Дмитрия Комбарова 193-м в составе "Спартака" в чемпионатах России. 30-летний защитник вышел на второе место по числу встреч за красно-белых в высшем дивизионе, обойдя Андрея Тихонова. Рекордсмен "Спартака" Егор Титов провел 324 игры. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"

результаты опроса
17697 чел.
Как закончится дерби ЦСКА - "Спартак"?
Крупной победой ЦСКА
6.2%
Победой ЦСКА с разностью в один-два мяча
22.7%
Результативной ничьей
16.7%
Нулевой ничьей
2.2%
Крупной победой "Спартака"
9.6%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
42.5%
5
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Berkut-7

Да нормальный игрок Комбаров , не звезда конечно, но всю карьеру играет стабильно ниже определенной планки не опускается, главная его проблема это его бесконечные прострелы или навесы в никуда, отдавал бы по адресу был бы звездой).

18:25

andreichf

Главное не сколько ты проработал в компании ( отыграл за команду) , а какую пользу принес.

18:24

Спринт

Руководство Спартака тех лет в наглую выживали Тихонова из состава и из клуба. А полу-футболист Комбаров никогда не соответствовал игровому уровню команды. Нелепо и сравнивать.

18:19

морпех

Тоже подумалось)

18:03

Millwall82

Как этого днаря можно сравнивать с Тихоновым? Тихонова которого уважает почти каждый болельщик и не только Спартака.

17:59