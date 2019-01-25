Комбаров не сыграет с "Зенитом", Адриану - под вопросом

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров пропустит матч с "Зенитом" в рамках турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер", информирует пресс-служба клуба. Также под вопросом участие в матче Луиза Адриану.

Ранее сообщалось, что Комбаров пропустил занятие в четверг в целях профилактики из-за мышечного перенапряжения. В пятницу игрок проводит тренировку в зале.

Также сообщается, что полузащитник Роман Зобнин тренируется в общей группе, Напомним, что 24-летний хавбек не играл в первом матче товарищеского турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" против "Ростова" (2:1) и был временно переведен на индивидуальный режим подготовки.

📰 В эти минуты проходит предматчевая тренировка



✅ Роман Зобнин работает в общей группе. @LuizAdriano_9 тоже, но решение о его участии в игре с @zenit_spb еще не принято.

❎ Дмитрий @BrotherKombarov Комбаров занимается в зале и вечерний матч пропустит.#КрасноБелыеСборы🇶🇦 pic.twitter.com/wE7PG6axl1 – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 января 2019 г.

Все о турнире в Катаре: регламент и расписание матчей, календарь и результаты игр, турнирная таблица ​