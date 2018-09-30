Комбаров и Мельгарехо в стартовом составе "Спартака" на матч против "Ростова"

"Спартак" назвал стартовый состав на матч 9-го тура чемпионата России против "Ростова". С первых минут у красно-белых выйдут Дмитрий Комбаров и Лоренсо Мельгарехо.

"Спартак": Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия (к), Комбаров, Фернанду, Зобнин, Самедов, Ханни, Мельгарехо, Луиз Адриану.

Запасные: Ребров, Мамин, Гапонов, Маслов, Тимофеев, Попов, Игнатов, Ташаев, Ломовицкий, Зе Луиш.

Российская премьер-лига: 9-й тур, "Спартак" - "Ростов", 30 сентября 2018, прямая онлайн-трансляция (начало - 19.00 мск)