Комбаров и Бурмистров с первых минут сыграют против "Локомотива"

Стал известен стартовый состав тульского "Арсенала" на матч 23-го тура чемпионата России против "Локомотива". На данный момент московский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Тульская команда идет на 15-й строчке.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Вергара, Александров, Бурмистров, Бурчану, Стеклов, Думбья, Расич.

Запасные: Левашов, Березин, Хагуш, Григалава, Иванов, Денисов, Ершов, Рыжков, Максимов, Буранов, Шевченко, Аджоев.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Арсенал" – "Локомотив"