Комбаров – 13-й футболист, сделавший 60 голевых передач в чемпионате России

В матче 18-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Зенит" Дмитрий Комбаров ассистировал Александру Самедову и стал 13-м футболистом, сделавшим 60 результативных передач в чемпионатах России.
Чтобы добраться до этой отметки защитнику "Спартака" понадобилось 337 матчей. Самедов поучаствовал и во второй голевой атаке красно-белых и сделал 77-ю голевую передачу в карьере. Рекордсмен – Дмитрий Лоськов – помогал партнерам отличиться 155 раз. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие ассистенты в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Передачи
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
155
|
Зенит, Кубань
|
291
|
102
|
Динамо, Зенит
|
270
|
93
|
Спартак, Кр.Советов, Химки
|
346
|
92
|
ЦСКА
|
223
|
88
|
Спартак, Химки
|
336
|
84
|
Александр САМЕДОВ
|
Спартак, Локомотив, Москва, Динамо
|
358
|
77
|
Динамо, ЦСКА
|
270
|
71
|
Ростов, Кр.Советов
|
269
|
69
|
Ротор, Сатурн
|
390
|
61
|
Дмитрий КОМБАРОВ
|
Динамо, Спартак
|
337
|
60
|
Торпедо, Зенит
|
365
|
60
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов
|
433
|
60
Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"
#СпартакЗенит Самедов открывает счет на 19-й минуте! pic.twitter.com/l9ScauSxuB– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 27 ноября 2017 г.
⚽ Шикарно разыграли! Луиз Адриану - 2:0 #СпартакЗенит pic.twitter.com/Dw28fBG8CC– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 27 ноября 2017 г.
- Тимофей Калачев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Игорь Семшов
- Дмитрий Лоськов
- Андрей Аршавин
- Зенит СПб
- Данни
- Константин Зырянов
- Егор Титов
- Валерий Есипов
- Спартак (футбол)
- Андрей Тихонов
- Ролан Гусев
баламошка
Легендарный футболист. Хорошо бы ушёл в конце сезона)
20:33