20:28 | Футбол — РФПЛ

Комбаров – 13-й футболист, сделавший 60 голевых передач в чемпионате России

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В матче 18-го тура премьер-лиги "Спартак""Зенит" Дмитрий Комбаров ассистировал Александру Самедову и стал 13-м футболистом, сделавшим 60 результативных передач в чемпионатах России.

Чтобы добраться до этой отметки защитнику "Спартака" понадобилось 337 матчей. Самедов поучаствовал и во второй голевой атаке красно-белых и сделал 77-ю голевую передачу в карьере. Рекордсмен – Дмитрий Лоськов – помогал партнерам отличиться 155 раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие ассистенты в истории чемпионатов России

Игрок

Клубы

Матчи

Передачи

Дмитрий ЛОСЬКОВ

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

155

Андрей АРШАВИН

Зенит, Кубань

291

102

ДАННИ

Динамо, Зенит

270

93

Андрей ТИХОНОВ

Спартак, Кр.Советов, Химки

346

92

Алан ДЗАГОЕВ

ЦСКА

223

88

Егор ТИТОВ

Спартак, Химки

336

84

Александр САМЕДОВ

Спартак, Локомотив, Москва, Динамо

358

77

Ролан ГУСЕВ

Динамо, ЦСКА

270

71

Тимофей КАЛАЧЕВ

Ростов, Кр.Советов

269

69

Валерий ЕСИПОВ

Ротор, Сатурн

390

61

Дмитрий КОМБАРОВ

Динамо, Спартак

337

60

Константин ЗЫРЯНОВ

Торпедо, Зенит

365

60

Игорь СЕМШОВ

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов

433

60

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"

Спартак М - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Легендарный футболист. Хорошо бы ушёл в конце сезона)

20:33