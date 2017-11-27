Комбаров – 13-й футболист, сделавший 60 голевых передач в чемпионате России

В матче 18-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Зенит" Дмитрий Комбаров ассистировал Александру Самедову и стал 13-м футболистом, сделавшим 60 результативных передач в чемпионатах России.

Чтобы добраться до этой отметки защитнику "Спартака" понадобилось 337 матчей. Самедов поучаствовал и во второй голевой атаке красно-белых и сделал 77-ю голевую передачу в карьере. Рекордсмен – Дмитрий Лоськов – помогал партнерам отличиться 155 раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие ассистенты в истории чемпионатов России

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"