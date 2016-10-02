12:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Команды Слуцкого в Ростове:
10 матчей, 3 гола

Главный тренер ЦСКА Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Главный тренер ЦСКА Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
0
0
0
2

В последний раз ЦСКА победил в Ростове-на-Дону в рамках чемпионата России почти 10 лет назад. В октябре 2006 года на дубль Ивицы Олича ростовчане ответили лишь мячом Тимофея Калачева. С тех пор команды встретились на стадионе "Олимп-2" восемь раз (четыре победы "Ростова" и четыре ничьи).

Для тренера ЦСКА Леонида Слуцкого Ростов-на-Дону – самый неприветливый город. Здесь его команды в десяти матчах чемпионата (в Кубке и Суперкубке были и победы) набрали лишь пять очков, забив три гола.

Матчи команд Леонида Слуцкого в Ростове-на-Дону в чемпионате России

Дата

Клуб

Счет

20.08.2005

Москва

0:1

26.03.2006

Москва

0:4

10.06.2007

Москва

1:1

18.04.2009

Крылья Советов

0:0

06.05.2010

ЦСКА

0:1

18.09.2011

ЦСКА

1:1

26.05.2013

ЦСКА

0:3

02.12.2013

ЦСКА

0:0

30.05.2015

ЦСКА

1:1

12.03.2016

ЦСКА

0:2
+0=5-5, мячи 3-14

Неудачно Слуцкий играет и против Курбана Бердыева, хоть и не присутствующего теперь на тренерской скамейке "Ростова", но руководящего тренировочным процессом клуба. Единственная выездная победа Слуцкого над Бердыевым состоялась в мае 2010 года. Тогда ЦСКА победил в Казани со счетом 1:0.

Матчи команд Леонида Слуцкого на поле команд Курбана Бердыева

Дата

Команда Слуцкого

Команда Бердыева

Счет

30.07.2005

Москва

Рубин

1:1

07.05.2006

Москва

Рубин

0:2

14.04.2007

Москва

Рубин

1:1

25.10.2008

Крылья Советов

Рубин

0:3

14.05.2010

ЦСКА

Рубин

1:0

13.08.2011

ЦСКА

Рубин

1:1

13.05.2012

ЦСКА

Рубин

1:3

28.04.2013

ЦСКА

Рубин

0:2

04.08.2013

ЦСКА

Рубин

0:0

30.05.2015

ЦСКА

Ростов

1:1

12.03.2016

ЦСКА

Ростов

0:2
+1=5-5, мячи 6-16

Трансляция матча "Ростов" - ЦСКА

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

andrej65

Да что "Ростов" для ЦСКА и "Енисей" - КОСМОС

13:06

СашаРичагин

Потому что Ростов - это КОСМОС.

12:59

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ