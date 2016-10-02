В последний раз ЦСКА победил в Ростове-на-Дону в рамках чемпионата России почти 10 лет назад. В октябре 2006 года на дубль Ивицы Олича ростовчане ответили лишь мячом Тимофея Калачева. С тех пор команды встретились на стадионе "Олимп-2" восемь раз (четыре победы "Ростова" и четыре ничьи).
Для тренера ЦСКА Леонида Слуцкого Ростов-на-Дону – самый неприветливый город. Здесь его команды в десяти матчах чемпионата (в Кубке и Суперкубке были и победы) набрали лишь пять очков, забив три гола.
Матчи команд Леонида Слуцкого в Ростове-на-Дону в чемпионате России
|
Дата
|
Клуб
|
Счет
|
20.08.2005
|
26.03.2006
|
10.06.2007
|
18.04.2009
|
06.05.2010
|
18.09.2011
|
26.05.2013
|
02.12.2013
|
30.05.2015
|
12.03.2016
|+0=5-5, мячи 3-14
Неудачно Слуцкий играет и против Курбана Бердыева, хоть и не присутствующего теперь на тренерской скамейке "Ростова", но руководящего тренировочным процессом клуба. Единственная выездная победа Слуцкого над Бердыевым состоялась в мае 2010 года. Тогда ЦСКА победил в Казани со счетом 1:0.
Матчи команд Леонида Слуцкого на поле команд Курбана Бердыева
|
Дата
|
Команда Слуцкого
|
Команда Бердыева
|
Счет
|
30.07.2005
|
Москва
|
Рубин
|
07.05.2006
|
Москва
|
Рубин
|
14.04.2007
|
Москва
|
Рубин
|
25.10.2008
|
Крылья Советов
|
Рубин
|
14.05.2010
|
ЦСКА
|
Рубин
|
13.08.2011
|
ЦСКА
|
Рубин
|
13.05.2012
|
ЦСКА
|
Рубин
|
28.04.2013
|
ЦСКА
|
Рубин
|
04.08.2013
|
ЦСКА
|
Рубин
|
30.05.2015
|
ЦСКА
|
Ростов
|
12.03.2016
|
ЦСКА
|
Ростов
|+1=5-5, мячи 6-16
andrej65
Да что "Ростов" для ЦСКА и "Енисей" - КОСМОС
13:06
СашаРичагин
Потому что Ростов - это КОСМОС.
12:59