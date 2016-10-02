В последний раз ЦСКА победил в Ростове-на-Дону в рамках чемпионата России почти 10 лет назад. В октябре 2006 года на дубль Ивицы Олича ростовчане ответили лишь мячом Тимофея Калачева. С тех пор команды встретились на стадионе "Олимп-2" восемь раз (четыре победы "Ростова" и четыре ничьи).

Для тренера ЦСКА Леонида Слуцкого Ростов-на-Дону – самый неприветливый город. Здесь его команды в десяти матчах чемпионата (в Кубке и Суперкубке были и победы) набрали лишь пять очков, забив три гола.

Матчи команд Леонида Слуцкого в Ростове-на-Дону в чемпионате России

Неудачно Слуцкий играет и против Курбана Бердыева, хоть и не присутствующего теперь на тренерской скамейке "Ростова", но руководящего тренировочным процессом клуба. Единственная выездная победа Слуцкого над Бердыевым состоялась в мае 2010 года. Тогда ЦСКА победил в Казани со счетом 1:0.

Матчи команд Леонида Слуцкого на поле команд Курбана Бердыева

Дата Команда Слуцкого Команда Бердыева Счет 30.07.2005 Москва Рубин 1:1 07.05.2006 Москва Рубин 0:2 14.04.2007 Москва Рубин 1:1 25.10.2008 Крылья Советов Рубин 0:3 14.05.2010 ЦСКА Рубин 1:0 13.08.2011 ЦСКА Рубин 1:1 13.05.2012 ЦСКА Рубин 1:3 28.04.2013 ЦСКА Рубин 0:2 04.08.2013 ЦСКА Рубин 0:0 30.05.2015 ЦСКА Ростов 1:1 12.03.2016 ЦСКА Ростов 0:2 +1=5-5, мячи 6-16

Трансляция матча "Ростов" - ЦСКА