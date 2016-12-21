Команда Мкртчана продолжит управлять "Анжи" даже в случае смены тренера

По данным "СЭ", бизнесмен Олег Мкртчан и люди из его управленческой команды продолжат заниматься махачкалинским "Анжи", несмотря на определенные изменения в клубе. Как ранее сообщало наше издание, в ближайшее время чеха Павла Врбу может сменить Сергей Ташуев.

При этом менеджеры клуба, по нашей информации, должны сохранить за собой занимаемые должности. Так, генеральным директором "Анжи" останется Сергей Кораблев, а спортивным директором, ответственным за селекцию, – Сергей Доронченко. Оба они, как известно, являются людьми из команды Мкртчана. (Дмитрий СОМОВ)