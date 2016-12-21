20:50 21 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Команда Мкртчана продолжит управлять "Анжи" даже в случае смены тренера

0
0
0

По данным "СЭ", бизнесмен Олег Мкртчан и люди из его управленческой команды продолжат заниматься махачкалинским "Анжи", несмотря на определенные изменения в клубе. Как ранее сообщало наше издание, в ближайшее время чеха Павла Врбу может сменить Сергей Ташуев.

При этом менеджеры клуба, по нашей информации, должны сохранить за собой занимаемые должности. Так, генеральным директором "Анжи" останется Сергей Кораблев, а спортивным директором, ответственным за селекцию, – Сергей Доронченко. Оба они, как известно, являются людьми из команды Мкртчана. (Дмитрий СОМОВ)

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ