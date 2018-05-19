Команда мечты Акинфеева – состав ЦСКА на финал Кубка УЕФА-2004/05

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев на клубном телевидении представил свою версию команды мечты. Голкипер включил в состав себя, а также партнеров по команде, вместе с которыми в сезоне-2004/05 он вышел на поле в финале Кубка УЕФА против "Спортинга" (3:1).

Напомним, армейцы завоевали первый в истории России еврокубок 13 лет и 1 день назад – 18 мая 2005 года. В решающем матче Кубка УЕФА команда Валерия Газзаева одержала волевую победу, голами отметились Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав.

Полностью команда мечты Игоря Акинфеева выглядит следующим образом:

Акинфеев – В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий – Одиа, Алдонин, Рахимич, Жирков, Карвалью – Олич, Вагнер Лав.

13 лет победе ЦСКА в Кубке УЕФА