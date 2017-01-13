18:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Команда Дзюбы выиграла "трехсторонку"

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В ходе вечерней тренировки "Зенита" на сборе в Дубае тренерский штаб устроил небольшой турнир. "Желтые", "синие" и "зеленые" играли друг с другом по круговой системе, однако забитые голы шли в общий зачет. Счет открыли "желтые" (отличился Лука Джорджевич), в итоге они выиграли с результатом 3-2-0.

– Первый турнир в новом году, и сразу первая победа, – пошутил по этому поводу Артем Дзюба. Добавим, что в его команду помимо Джорджевича входили также Жулиану и Маурисиу.

– Ребята, вы делаете нас сильнее, – поблагодарил партнеров Дзюба, после того как его команда отпраздновала победу прямо на поле. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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Материалы REN-TV

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