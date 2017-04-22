17:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Колосков правильно засчитал третий гол "Ростова"

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На 50-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" правильно решение приняла бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым, засчитав третий гол хозяев поля. В момент передачи партнера Александр Бухаров​ не находился за линией офсайда. Второй ассистент Дмитрий Колосков верно разобрался в ситуации и не зафиксировал положение “вне игры”. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

И ты, Бобров?...Концерт продолжается, господа присяжные! Не забивающий Ростов в третий раз поражает ворота Спартака!

17:54