Колосков правильно засчитал третий гол "Ростова"

На 50-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" правильно решение приняла бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым, засчитав третий гол хозяев поля. В момент передачи партнера Александр Бухаров​ не находился за линией офсайда. Второй ассистент Дмитрий Колосков верно разобрался в ситуации и не зафиксировал положение “вне игры”. (Александр БОБРОВ)