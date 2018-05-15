Колобков вручил 93-летнему Алексею Парамонову грамоту президента РФ

Министр спорта РФ Павел Колобков вручил олимпийскому чемпиону 1956 года по футболу Алексею Парамонову почетную грамоту президента России и нагрудный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю и добросовестную работу".

- Награду получать всегда приятно, тем более эта награда где-то плутала почти два года, и только сейчас Павел Анатольевич (Колобков) имел возможность вручить мне ее, за что я очень благодарен и Владимиру Владимировичу Путину, и, конечно, Павлу Анатольевичу, - цитирует ветерана "Р-Спорт". - Было очень приятно, потому что к ветеранам не везде так хорошо относятся. Некоторые забывают. Если министр нашел возможность встретиться со старейшим ветераном, поговорить о футболе, о предстоящем чемпионате мира, то в Российском футбольном союзе, к сожалению, такого человека не нашлось.

Бывший футболист сборной СССР выиграл с ней Олимпиаду 1956 года в Мельбурне. Также вместе со "Спартаком" он четырежды становился чемпионом СССР.

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