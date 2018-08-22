Колобков поздравил Дзюбу с днем рождения

Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил нападающего "Зенита" Артема Дзюбу с днем рождения. Сегодня форварду исполнилось 30 лет.

- Вы сыграли важную роль в замечательном выступлении сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу, – приводит текст правительственной телеграммы официальный сайт "Зенита". – Были настоящим лидером и душой команды.

Самоотверженная игра, высокая самоотдача, уверенность в себе и своих товарищах принесли вам заслуженную любовь и признание болельщиков, вдохновили миллионы российских ребят на занятия футболом. В день рождения примите добрые пожелания крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и побед во славу нашей страны.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В составе петербургского клуба он выигрывал Кубок России, а также Суперкубок (дважды).

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