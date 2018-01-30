13:03 | Футбол — РФПЛ

Колин Смит: "Для ФИФА хорошо, что стадион "Санкт-Петербург" используется таким большим клубом, как "Зенит"


Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит во время финальной операционной инспекции стадиона "Санкт-Петербург" отметил, что доволен визитом.

- Этот стадион нам очень хорошо знаком по Кубку Конфедераций, и мы рады тому, как идет организация и наладка рабочих процессов к чемпионату мира. Для ФИФА большим подспорьем является то, что такой большой клуб, как "Зенит", на постоянной основе проводит здесь свои домашние матчи и таким образом активно участвует в отладке различных систем: транспортных, логистических и т.д. (Егор БЫЧКОВ)

 
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