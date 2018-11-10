Кокорину разрешены звонки из СИЗО. Ограничение – 15 минут

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал "СЭ" о том, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин может осуществлять телефонные звонки из столичного СИЗО-2 "Бутырка".

Ранее о такой возможности для своего доверителя сообщал Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Футболисты помещены под стражу до 8 декабря в качестве обвиняемых по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство". Они участвовали в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также на чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

– Кокорину как и Мамаеву разрешены телефонные звонки из СИЗО, – сказал Мельников. – Для этого необходимо приобрести карточку, написать заявление, после чего человека выводят из камеры для совершения звонков, которые согласованы со следователем. Карты приобретаются через личный счет заключенного, после чего их можно использовать.

– Много времени дается на звонок, есть ли ограничения?

– Есть, конечно – не более 15 минут. Но учитывая, что большое количество людей хочет звонить, то часто получается еще меньше. (Игорь Новиков)