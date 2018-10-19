Кокорину пишут в СИЗО. И вот, что он отвечает

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, находящийся в СИЗО "Бутырка", ответил тем людям, которые отправили ему письма.

- Федор, спасибо большое за слова поддержки, мне очень приятно. Вместе теперь будем переживать за любимый клуб. "Зенит" - чемпион! - написал Кокорин в ответ Федору Грудину.

Кокорину сняли карантин в СИЗО и он ответил на моё письмо. pic.twitter.com/W16qEGuorm – Фёдор Фурибунда🌊 (@luckyfeodor) 19 октября 2018 г.

- Спасибо большое за слова поддержки, мне очень приятно. Дочке огромный привет от меня. Надеюсь, увидимся на стадионе. "Зенит" - чемпион! - написал Кокорин в ответ пользователю Твиттер под ником Варягъ.

- Станислав, привет. Спасибо за слова поддержки. Завтра я должен попасть в тренажерный зал, потом расскажу, что там есть. "Локо" удачи в Лиге чемпионов, - написал Кокорин в ответ Станиславу Меринову.

Кокорин молодец какой, реально отвечает людям на письма! pic.twitter.com/MbuDhjxaVF – Дмитрий Егоров (@edim_sport) 19 октября 2018 г.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Сегодня суд отклонил их апелляции о переводе из СИЗО под домашний арест.

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!