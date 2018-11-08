Кокорину ограничили количество посылок с едой. В октябре был превышен лимит

Нападающему "Зенита" Александру Кокорину, который находится столичном в СИЗО-2 "Бутырка" в качестве обвиняемого по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство", ограничили поступления посылок с едой в СИЗО. Об этом сообщила спортивный менеджер и подруга футболиста Дарья Шишканова.

- Знаю, что в больших количествах ребятам приходят посылки, - приводит "РИА Новости" слова Шишкановой. - Александру в какой-то момент ограничили поступления посылок с едой и подарками, поскольку существует лимит. Им поступают и письма от поклонников в огромных количествах. Что касается посылок, то Александру их пришло очень много. Лимит был превышен в конце октября, и тогда было сказано, что получать он их сможет уже с начала ноября

Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев участвовали в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Сегодня "Росбалт" сообщил, что следствие по делу игроков может быть продлено до 8 февраля 2019 года. Кроме того, по данным издания, Кокорину и Мамаеву сокращено количество посещений спортзала с пяти до двух раз в неделю.

Кокорину и Мамаеву сократили время на занятия спортом в СИЗО