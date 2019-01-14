"Кокорину ничем не поможешь. Как вы себе представляете спортивного реабилитолога в СИЗО?"

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала "СЭ", что Александру Кокорину просто нереально пройти полноценную реабилитацию после травмы в СИЗО.

– Кокорин заявил, что его беспокоит колено, но к тюремным врачам он обращаться не хочет. Как быть? Ему можно чем-то помочь?

– Смотрите, какая ситуация. Конечно, ему нужна настоящая спортивная реабилитация после травмы. В условиях изолятора ему никто не сможет оказать такую помощь. Такой услуги просто нет. Ему же массажи нужны, чтобы он в воде ногу разрабатывал... Но по факту в СИЗО Кокорина водят в душ раз в неделю. Где нет никакой ванны, куда можно погружать ногу.

– То есть никак тут нельзя помочь Кокорину?

– Разумеется, изолятор – не то место, где можно восстанавливаться после спортивной травмы. Это просто невозможно и нереально. Как вы себе такое представляете? Я не помню случаев, чтобы для кого-то привели спортивного врача, и он делал игроку массаж и так далее.

– Нет никаких вариантов?

– Нам сказали: либо пишите ходатайство об изменении меры пресечения, либо ждите, когда дело уже дойдет до суда.

– То есть, как минимум, до 8 февраля?

– Да. Эта обычная практика. Никто никогда в СИЗО не будет оказывать реабилитационные мероприятия. Тут нечем помочь... Вот честно. Все, что могли, воачи сделали для него. Я звонила в Медуправление и спрашивала про всю эту историю.

– И что вам ответили?

– Они переспросили: как вы себе это представляете в условиях СИЗО? У них там строгий режим. Где проводить эти мероприятия?

– В медчасти.

– Да, но она настолько маленькая... Там ничего не сделаешь в воде.

– Когда состоится футбольный матч в СИЗО?

– Думаю, ясность наступит в ближайшие два дня. В СИЗО планируют определиться с датой и форматом. Сейчас они все согласовывают.

– Готовность принять участие в игре изъявили Мамаев и Кокорин-младший?

– Вроде бы, да. Мамаев дал письменное согласие, а Кокорин – на словах. (Виталий Айрапетов)