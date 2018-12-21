Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение

Нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу, хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву и детскому тренеру Александру Протасовицкому ужесточили обвинение, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

- По результатам судебно-медицинских экспертиз, потерпевшим Денису Паку и Виталию Соловчуку причинен легкий вред здоровью, - приводит издание слова адвоката Кирилла Кокорина Вячеслава Барика. - В связи с этим следователь ужесточил обвинение, переквалифицировав со ст. 116 УК РФ "Побои" на ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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