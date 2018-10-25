Кокорину и Мамаеву предложили сыграть за сборную ЛДПР

Первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции ЛДПР Иван Сухарев посетил СИЗО-2 города Москвы, где навестил нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

В частности, Сухарев предложил футболистам сыграть за сборную ЛДПР в футбольном чемпионате между парламентскими фракциями после своего выхода на свободу.

Напомним, Кокорин и Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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