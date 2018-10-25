16:27 | Футбол — РПЛ

Кокорину и Мамаеву предложили сыграть за сборную ЛДПР

Обсудить
1

Первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции ЛДПР Иван Сухарев посетил СИЗО-2 города Москвы, где навестил нападающего "Зенита"  Александра Кокорина и хавбека "Краснодара"  Павла Мамаева.

В частности, Сухарев предложил футболистам сыграть за сборную ЛДПР в футбольном чемпионате между парламентскими фракциями после своего выхода на свободу.

Напомним, Кокорин и Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн

Опрос

Кокорин и Мамаев в СИЗО. Справедливо?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://ldpr.ru/

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
Материалы других СМИ
Загрузка...