Кокорину и Мамаеву ограничили доступ в спортзал СИЗО "Бутырка". Все дело - в жалобах других заключенных

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил "СЭ", что по информации, полученной им от столичного УФСИН, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и нападающему "Зенита" Александру Кокорину ограничен доступ в спортзал СИЗО-2 "Бутырка" из-за того, что другие заключенные стали испытывать трудности с тренировками.

Футболисты помещены под стражу в качестве обвиняемых по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" – они участвовали в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Футболисты арестованы – до 8 декабря.

– По приказу начальника СИЗО "Бутырка" Кокорину и Мамаеву ограничили доступ в спортзал до двух раз в неделю. Это произошло в связи с жалобами от других заключенных – люди жалуются, что стало сложнее попадать в зал, – сказал Мельников. – Поскольку в учреждениях сейчас дефицит кадров из-за тяжелых условий труда и небольшой заработной платы, достаточно тяжело обеспечивать гражданам, содержащимся в СИЗО, доступ к таким местам, как спортивный зал. Многие ежедневно пишут обращения, кто-то просится на тренировку, кто-то – в храм, сотрудники не успевают вывести всех. (Иван Торопцев)

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн