Кокорина и Мамаева перевели из "карантина" в обычные камеры СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий сообщил, что арестованные по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев​ переведены из карантинных камер СИЗО "Бутырка" в обычные. Игроки будут находиться в маломестных камерах вместимостью до четырех человек.

- Александр Кокорин и Павел Мамаев переведены сегодня из "карантинных" камер СИЗО "Бутырка" в обычные, - цитирует ТАСС Пятницкого. -Они размещены в камерах вместе со своими соседями по карантинному отделению. Это рядовые граждане, привлеченные к уголовной ответственности за совершение нетяжких, ненасильственных преступлений, и за время нахождения в карантине у них не возникало конфликтов.