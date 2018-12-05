Кокорин запнулся, называя дату рождения сына

В начале заседания Тверского районного суда Москвы по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина судья задавал стандартные вопросы о дате рождения и семейном положении. Напомним, что сегодня рассматривается ходатайство следствия о продлении срока ареста на два месяца – до 8 февраля 2019 года.

Форвард "Зенита" запнулся, отвечая на вопрос о дате рождения сына.

– 2017 год... 4 июня.

– 4 июня или 30 августа?

– 4 июня.

Дела братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого слушаются в одно время в одном зале. На заседании присутствует пресса и родственники футболистов - мать Кокорина мать Светлана, его отчим Кирилл Логинов, а также отец и Мамаева Константин и его супруга Алана.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. (Дмитрий Зеленов)

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!