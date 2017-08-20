17:13 | Футбол — РФПЛ

Кокорин забивает в пяти матчах кряду

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После матча 7-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:0) голевая серия нападающего "Зенита" Александра Кокорина в премьер-лиге достигла пяти игр. При этом форвард питерцев отметился результативными действиями во всех встречах текущего чемпионата, записав на свой счет шесть мячей и три голевые передачи. Рекорд "Зенита" по числу матчей с голами принадлежит Александру Кержакову, отличившемуся в семи играх сезона-2002 подряд. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные результативные серии игроков "Зенита" в чемпионате

Игрок

Сезон

Соперники

Матчи

Голы

Александр КЕРЖАКОВ

2002

Динамо (г) – 2:0, Сокол (д) – 2:0, Торпедо-ЗИЛ (г) – 2:1*, Алания (д) – 2:1, Спартак (г) – 3:4*, Сатурн (д) – 1:2, Уралан (г) – 3:3**

7

11

Андрей АРШАВИН

2007

Химки (г) – 2:2, Спартак Нч (д) – 4:3, Москва (г) – 2:1***, Ростов (д) – 2:0, Спартак (г) – 1:3

5

5

ХАЛК

2013/14

Ростов (г) – 4:0, Кр.Советов (г) – 4:1*, Спартак (д) – 4:2, Томь (г) – 3:0, ЦСКА (д) – 2:0

5

6

Артем ДЗЮБА

2015/16

Амкар (д) -1:1, Спартак (г) – 2:2, Ростов (д) – 3:0, Кубань (г) – 2:2, Анжи (д) – 5:1*

5

6

Александр КОКОРИН

2017/18

Тосно (г) – 1:0, Спартак (д) – 5:1, Урал (г) – 1:1, Ахмат (д) – 4:0, Амкар (г)

5

5

* Оформил дубль.

** Оформил хет-трик.

*** "Москве" было присуждено поражение со счетом 0:3.

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ugdim

где очки для России на евро и еврокубках. Только месседжи посылать. вот и весь сказ и оценка!

17:30

Michelangelo.ru

В Голландии зато не забил, а это важнее и весомее

17:24