Кокорин забивает в пяти матчах кряду

После матча 7-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:0) голевая серия нападающего "Зенита" Александра Кокорина в премьер-лиге достигла пяти игр. При этом форвард питерцев отметился результативными действиями во всех встречах текущего чемпионата, записав на свой счет шесть мячей и три голевые передачи. Рекорд "Зенита" по числу матчей с голами принадлежит Александру Кержакову, отличившемуся в семи играх сезона-2002 подряд. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные результативные серии игроков "Зенита" в чемпионате

Игрок Сезон Соперники Матчи Голы Александр КЕРЖАКОВ 2002 Динамо (г) – 2:0, Сокол (д) – 2:0, Торпедо-ЗИЛ (г) – 2:1*, Алания (д) – 2:1, Спартак (г) – 3:4*, Сатурн (д) – 1:2, Уралан (г) – 3:3** 7 11 Андрей АРШАВИН 2007 Химки (г) – 2:2, Спартак Нч (д) – 4:3, Москва (г) – 2:1***, Ростов (д) – 2:0, Спартак (г) – 1:3 5 5 ХАЛК 2013/14 Ростов (г) – 4:0, Кр.Советов (г) – 4:1*, Спартак (д) – 4:2, Томь (г) – 3:0, ЦСКА (д) – 2:0 5 6 Артем ДЗЮБА 2015/16 Амкар (д) -1:1, Спартак (г) – 2:2, Ростов (д) – 3:0, Кубань (г) – 2:2, Анжи (д) – 5:1* 5 6 Александр КОКОРИН 2017/18 Тосно (г) – 1:0, Спартак (д) – 5:1, Урал (г) – 1:1, Ахмат (д) – 4:0, Амкар (г) 5 5

* Оформил дубль.

** Оформил хет-трик.

*** "Москве" было присуждено поражение со счетом 0:3.

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"