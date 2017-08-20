Кокорин забивает в пяти матчах кряду

После матча 7-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:0) голевая серия нападающего "Зенита" Александра Кокорина в премьер-лиге достигла пяти игр. При этом форвард питерцев отметился результативными действиями во всех встречах текущего чемпионата, записав на свой счет шесть мячей и три голевые передачи. Рекорд "Зенита" по числу матчей с голами принадлежит Александру Кержакову, отличившемуся в семи играх сезона-2002 подряд. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые продолжительные результативные серии игроков "Зенита" в чемпионате
|
Игрок
|
Сезон
|
Соперники
|
Матчи
|
Голы
|
Александр КЕРЖАКОВ
|
2002
|
Динамо (г) – 2:0, Сокол (д) – 2:0, Торпедо-ЗИЛ (г) – 2:1*, Алания (д) – 2:1, Спартак (г) – 3:4*, Сатурн (д) – 1:2, Уралан (г) – 3:3**
|
7
|
11
|
Андрей АРШАВИН
|
2007
|
Химки (г) – 2:2, Спартак Нч (д) – 4:3, Москва (г) – 2:1***, Ростов (д) – 2:0, Спартак (г) – 1:3
|
5
|
5
|
ХАЛК
|
2013/14
|
Ростов (г) – 4:0, Кр.Советов (г) – 4:1*, Спартак (д) – 4:2, Томь (г) – 3:0, ЦСКА (д) – 2:0
|
5
|
6
|
Артем ДЗЮБА
|
2015/16
|
Амкар (д) -1:1, Спартак (г) – 2:2, Ростов (д) – 3:0, Кубань (г) – 2:2, Анжи (д) – 5:1*
|
5
|
6
|
Александр КОКОРИН
|
2017/18
|
Тосно (г) – 1:0, Спартак (д) – 5:1, Урал (г) – 1:1, Ахмат (д) – 4:0, Амкар (г)
|
5
|
5
* Оформил дубль.
** Оформил хет-трик.
*** "Москве" было присуждено поражение со счетом 0:3.
Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #АмкарЗенит 0:1 61' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/o28t3oaEPH– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 20 августа 2017 г.
ugdim
где очки для России на евро и еврокубках. Только месседжи посылать. вот и весь сказ и оценка!
17:30
Michelangelo.ru
В Голландии зато не забил, а это важнее и весомее
17:24