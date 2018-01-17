Кокорин забил первый мяч "Зенита" в 2018 году

"Зенит" сегодня провел две тренировки на сборе в Дубае, информирует официальный сайт клуба. Утреннее занятие прошло в тренажерном зале. Команда разделилась на три группы, каждая из которых поочередно работала над физической готовностью.
Вечернее занятие началось в 17.30 по местному времени и продолжалось около полутора часов. Сперва футболисты провели серию квадратов, а затем отрабатывали тактические взаимодействия.
В заключительной части тренировки зенитовцы сыграли двусторонний матч, который завершился минимальной победой "белых". Единственный мяч забил Александр Кокорин.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-01-17-pervyy-gol-v-dvustoronnem-matche-trenazhernyy-zal-i-drugie-sobytiya-tretego-dnya-gazprom-trenirovoch.htm
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