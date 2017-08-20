Кокорин забил "Амкару". До цели - 28 голов

"Зенит" вышел вперед в матче 7-го тура чемпионата России против "Амкара" – 1:0. Счет в этой встрече открыл нападающий Александр Кокорин, для которого этот гол стал 6-м в чемпионате и 7-м в сезоне.
Для 26-летнего Кокорина этот гол стал 82-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающему осталось забить 28 мячей. Его напарник пока в сезоне не отличался.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #АмкарЗенит 0:1 61' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/o28t3oaEPH– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 20 августа 2017 г.
Gogy
Баламошка, ты то свой единственный мяч в жизни забил в позапрошлом году в подготовительной группе детсада. Ты ведь только пачкать памперсы специалист, а делаешь вид, что в футболе разбираешься...
16:43
баламошка
Опять в упор? Рональдинью отдыхает. Кокошка - талант. Забьёт в итоге 15 косолапых мячей и завоюет деревянную бутсу.
16:31