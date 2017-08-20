16:21 | Футбол — РФПЛ

Кокорин забил "Амкару". До цели - 28 голов

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"Зенит" вышел вперед в матче 7-го тура чемпионата России против "Амкара" – 1:0. Счет в этой встрече открыл нападающий Александр Кокорин, для которого этот гол стал 6-м в чемпионате и 7-м в сезоне.

Для 26-летнего Кокорина этот гол стал 82-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбойобозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающему осталось забить 28 мячей. Его напарник пока в сезоне не отличался.

Трансляция матча "Амкар" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Gogy

Баламошка, ты то свой единственный мяч в жизни забил в позапрошлом году в подготовительной группе детсада. Ты ведь только пачкать памперсы специалист, а делаешь вид, что в футболе разбираешься...

16:43

баламошка

Опять в упор? Рональдинью отдыхает. Кокошка - талант. Забьёт в итоге 15 косолапых мячей и завоюет деревянную бутсу.

16:31