Кокорин вывел "Зенит" вперед в матче с "Арсеналом", забив впервые после Euro-2016

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на 18-й минуте гостевого матча 6-го тура чемпионата России против "Арсенала" вывел свою команду вперед – 1:0. Для 25-летнего россиянина этот мяч стал первым в сезоне.

Отметим, что Кокорин не забивал с 1 июня – он отличился в товарищеском матче сборной России протии Чехии (2:1). За клуб форвард не забивал с 21 мая – в игре 30-го тура премьер-лиги он поразил ворота своего бывшего клуба "Динамо" (3:0), которое по итогам чемпионата впервые в истории вылетело из высшего дивизиона российского футбола.

Трансляция матча "Арсенал" - "Зенит"