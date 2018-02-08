Кокорин вернулся из Лондона и сыграет с "Вайле" с первых минут

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Роберто Манчини определился со стартовым составом на товарищеский матч против "Вайле". С первых минут в атаке питерцев сыграет Александр Кокорин, 7 февраля пропустивший встречу с "Црвеной Звездой" (1:0) из-за поездки в Лондон.

Полностью состав "Зенита" выглядит следующим образом:

Юрий Лодыгин - Денис Терентьев, Никита Каккоев, Илья Скроботов, Юрий Жирков - Дмитрий Плетнев, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Дмитрий Полоз - Андрей Панюков, Александр Кокорин.

Напомним, матч "Зенит" - "Вайле" состоится сегодня, 8 февраля, и начнется в 15.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.