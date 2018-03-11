12:58 | Футбол — РФПЛ

Кокорин - в запасе "Зенита" на матч с "Ростовом"

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Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Зенита" на матч 22-го тура чемпионата России.

Состав "Ростова": Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Сапета, Скопинцев, Ионов, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Ермаков, Плиев, Макеев, Гулиев, Байрамян, Чуперка, Зуев, Вебер, Дядюн, Шомуродов.

Состав "Зенита": Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Смольников, Жирков, Оздоев, Кузяев, Краневиттер, Полоз, Дриусси.

Запасные: Лодыгин, Бабурин, Набиуллин, Скроботов, Плетнев, Капленко, Ригони, Кокорин, Заболотный.

Напомним, матч "Ростов" – "Зенит" состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ростов – Зенит

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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shpasic

Песьяков по давней традиции будет в свои ворота закидывать. ведь Валере опять позвонили сверху.

13:47

баламошка

Если бомжи судью не купили, то рискуют знатно огребсти. Глядишь, к концу чемпионата их и крыс Чуба с настоящим Арсеналом обгонит и Уфа с Семаком.

13:38

Тринадцатый

ставка Карпина на Песьякова может дорого ему обойтись , такое уже было ... А так , Валера - Верим !!!

13:36

Serenky25

Валера верим!

13:31

kapteinis40

С таким тренером у Ростова можно выпустить и Зенит 2. К сожалению, Ростов в ФНЛ.

13:22

SP2

Ах ещё и без Кришито и супер-Паредеса? Ну тогда минимум 3:0 в пользу Ростова.

13:20

SP2

Тихий ужас... у Манчини паника уже что ли? Единственное нормальное решение - наконец-то зоть кто то решился посадить Кокорина на лавку. Всё остальное - паника и выбор основы наугад.

13:18

баламошка

Супер..зде дали отдохнуть.

13:15

Revelator78

Загадочный Манчини. Но по сути Полоз на Ростов замотивирован, а Кокошу нужно к немцам подготовить. Лига Европы- это видимо тот титул, который нужен ГАЗПРОМУ в этом году. Может и Паредес до лета отыграет за Зенит, ради титула в Европе. А затем Итальянец может еще поплакать,потребовать купить Месси, Роналду и Мбапе сразу, или он не гарантирует попадание в пятерку СОГАЗа.

13:12

shpasic

приберегли к Лейпцигу)

13:05

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