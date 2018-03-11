Кокорин - в запасе "Зенита" на матч с "Ростовом"

Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Зенита" на матч 22-го тура чемпионата России.
Состав "Ростова": Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Сапета, Скопинцев, Ионов, Сигурдарсон.
Запасные: Абаев, Ермаков, Плиев, Макеев, Гулиев, Байрамян, Чуперка, Зуев, Вебер, Дядюн, Шомуродов.
Состав "Зенита": Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Смольников, Жирков, Оздоев, Кузяев, Краневиттер, Полоз, Дриусси.
Запасные: Лодыгин, Бабурин, Набиуллин, Скроботов, Плетнев, Капленко, Ригони, Кокорин, Заболотный.
Напомним, матч "Ростов" – "Зенит" состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #РостовЗенит ✌ pic.twitter.com/6OQ8VhZhXC– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 11 марта 2018 г.
🔥🔥🔥– Football Club Rostov (@rostovfc) 11 марта 2018 г.
Состав нашей команды на #РостовЗенит pic.twitter.com/eiCyJ1EnhG
shpasic
Песьяков по давней традиции будет в свои ворота закидывать. ведь Валере опять позвонили сверху.
13:47
баламошка
Если бомжи судью не купили, то рискуют знатно огребсти. Глядишь, к концу чемпионата их и крыс Чуба с настоящим Арсеналом обгонит и Уфа с Семаком.
13:38
Тринадцатый
ставка Карпина на Песьякова может дорого ему обойтись , такое уже было ... А так , Валера - Верим !!!
13:36
Serenky25
Валера верим!
13:31
kapteinis40
С таким тренером у Ростова можно выпустить и Зенит 2. К сожалению, Ростов в ФНЛ.
13:22
SP2
Ах ещё и без Кришито и супер-Паредеса? Ну тогда минимум 3:0 в пользу Ростова.
13:20
SP2
Тихий ужас... у Манчини паника уже что ли? Единственное нормальное решение - наконец-то зоть кто то решился посадить Кокорина на лавку. Всё остальное - паника и выбор основы наугад.
13:18
баламошка
Супер..зде дали отдохнуть.
13:15
Revelator78
Загадочный Манчини. Но по сути Полоз на Ростов замотивирован, а Кокошу нужно к немцам подготовить. Лига Европы- это видимо тот титул, который нужен ГАЗПРОМУ в этом году. Может и Паредес до лета отыграет за Зенит, ради титула в Европе. А затем Итальянец может еще поплакать,потребовать купить Месси, Роналду и Мбапе сразу, или он не гарантирует попадание в пятерку СОГАЗа.
13:12
shpasic
приберегли к Лейпцигу)
13:05