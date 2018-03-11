Кокорин - в запасе "Зенита" на матч с "Ростовом"

Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Зенита" на матч 22-го тура чемпионата России.

Состав "Ростова": Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Сапета, Скопинцев, Ионов, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Ермаков, Плиев, Макеев, Гулиев, Байрамян, Чуперка, Зуев, Вебер, Дядюн, Шомуродов.

Состав "Зенита": Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Смольников, Жирков, Оздоев, Кузяев, Краневиттер, Полоз, Дриусси.

Запасные: Лодыгин, Бабурин, Набиуллин, Скроботов, Плетнев, Капленко, Ригони, Кокорин, Заболотный.

Напомним, матч "Ростов" – "Зенит" состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.