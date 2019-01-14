Кокорин в СИЗО не отмечал Новый год из-за болезни

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сообщил, что не отмечал Новый год из-за болезни. Форвард и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

- Я вообще его не отмечал, неважно себя чувствовал – горло болело, насморк, казалось даже, что температура была, - цитируют "Известия" Кокорина.

Также форвард рассказал, что не употребляет еду тюремной столовой. По словам Кокорина, ему достаточно продуктовых передач от родственников. Отмечается, что это не единичная практика. Во всех СИЗО Москвы часто питаются продуктами, полученными из дома или заказанными через специальный интернет-магазин.