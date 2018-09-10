Кокорин в футболке с пингвином поддержал травмированного Нобоа

"Зенит" в Твиттере опубликовал ролик, в котором нападающий команды Александр Кокорин запечатлен в футболке с пингвином и надписью "Мы с тобой". Это последние адресовано полузащитнику сине-бело-голубых Кристиану Нобоа, который из-за травмы пропустит полгода.

Ранее игроки питерской команды в таких футболках вышли на первую игру 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде" (3:1). Прозвище "пингвиненок" Нобоа получил от другого форварда "Зенита" Артема Дзюбы. По словам эквадорского хавбека, оно появилось из-за того, что нападающий счел одноклубника полноватым и медлительным.