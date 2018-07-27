Кокорин уже бегает и раздает результативные пасы. Видео

В пятницу "Зенит" провел первую открытую для журналистов тренировку при главном тренере Сергее Семаке. Вместе со всеми на разминку вышли и защитник Эмануэль Маммана, а также нападающий Александр Кокорин, которые продолжают восстановление от повреждений крестообразных связок колена.

Оба футболиста сыграли в традиционную для разминок игру – ручной мяч. При этом Маммана и Кокорин избегали контактов с партнерами, но небыстро бегали. Нападающий даже рукой сделал результативный пас на Антона Заболотного. (Гоша ЧЕРНОВ)