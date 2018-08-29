Кокорин троллит голос Дзагоева в навигаторе. Видео

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в своем Инстаграме выложил видео, на котором он едет в автомобиле и описывает маршрут голосом и интонацией полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. Ролик подписан так: "Яндекс с Аланом Дзагоевым".

ЦСКА вчера на своем официальном сайте сообщил, что Дзагоев стал официальным голосом сервиса для автомобилистов "Яндекс.Навигатор".

Напомним, что в начале августа пользователи получили возможность установить "озвучку" от партнера армейца по сборной России, форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

Пользователи получили возможность загрузить голос Дзагоева начиная с 12.00 по московскому времени среды, 29 августа.