Кокорин троллит Дзюбу. У форварда появился пятачок

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин припомнил одноклубнику Артему Дзюбе спартаковское прошлое. Кокорин в Инстаграме пририсовал 30-летнему нападающему пятачок вместо носа. Дзюба выступал за "Спартак" с 2006 по 2015 год.

В ближайшем матче "Зенит" дома на стадионе "Санкт-Петербург" примет "Локомотив". Встреча восьмого тура чемпионата России пройдет 23 сентября.

"Зенит" – "Локомотив": чемпионат России по футболу, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (мск)