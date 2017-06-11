12:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кокорин стал отцом?

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У нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его невесты Дарьи Валитовой родился сын, утверждает благотворительная организация Play and Help. В Инстаграме организации появилось поздравление в адрес пары. Информация о рождении ребенка появилась еще несколько дней назад, но официально ее никто не подтверждал.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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The glory !

мамаев и кокорин решили в книгу рекордов гинеса попасть и лям заработать ? небось на монте карло опять денег не хватает

12:59

Непорочный как ТИ

женой он стал! Их с мамаем пригласили на свадьбу премьера люксембурга

12:57

Слоня

Странно, что его после вечеринки в Монако не стерилизовали.

12:47

баламошка

Lars Berger Удивительно, что ни слова о Слуцком.../////////////От Слуцкого взято только ДНК)

12:47

Thergothon

Ну, хоть тут не промахнулся мимо ворот. Хоть автор заголовка, видимо, сомневается...

12:46

Lars Berger

Удивительно, что ни слова о Слуцком...

12:36

СашаРичагин

Он не отец, а ребёнок. И останется им навсегда. А ребёнок Валитовой будет расти без отца.

12:29

баламошка

Мои поздравления Мамаеву. Или Дзюбе.

12:17