Кокорин сравнял счет в матче "Урал" - "Зенит", до цели Манчини - 30 мячей

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отличился в матче 5-го тура чемпионата России против "Урала". Себастьян Дриусси получил мяч на левом фланге и прострелил во вратарскую, а россиянин в падении подправил мяч в дальний угол ворот.
Для 26-летнего Кокорина этот гол стал 80-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером Роберто Манчини, нападающему осталось забить 30 мячей (его напарник пока в сезоне не отличался).
Трансляция матча "Урал" – "Зенит"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #УралЗенит 1:1 60' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/to2DMzvcNO– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
DmitrSPb
Дзюба должен помогать, иначе Кокорину придется во Всех матчах чемпионата забивать, и то будет только 30 мячей, а не 35 :)
19:38
m_v_g
Нет слов
19:13