Кокорин сравнял счет в матче "Урал" - "Зенит", до цели Манчини - 30 мячей

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отличился в матче 5-го тура чемпионата России против "Урала". Себастьян Дриусси получил мяч на левом фланге и прострелил во вратарскую, а россиянин в падении подправил мяч в дальний угол ворот.

Для 26-летнего Кокорина этот гол стал 80-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером Роберто Манчини, нападающему осталось забить 30 мячей (его напарник пока в сезоне не отличался).

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"