18:47 | Футбол — РФПЛ

Кокорин сравнял счет в матче "Урал" - "Зенит", до цели Манчини - 30 мячей

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отличился в матче 5-го тура чемпионата России против "Урала". Себастьян Дриусси получил мяч на левом фланге и прострелил во вратарскую, а россиянин в падении подправил мяч в дальний угол ворот.

Для 26-летнего Кокорина этот гол стал 80-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером Роберто Манчини, нападающему осталось забить 30 мячей (его напарник пока в сезоне не отличался).

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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DmitrSPb

Дзюба должен помогать, иначе Кокорину придется во Всех матчах чемпионата забивать, и то будет только 30 мячей, а не 35 :)

19:38

m_v_g

Нет слов

19:13