16:39 23 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кокорин сравнил себя с Мусэрским

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Форвард "Зенита" Александр Кокорин в отпуске отдыхает, играя в пляжный волейбол. При этом 25-летний россиянин сравнил себя с центральным блокирующим сборной России Дмитрием Мусэрским.

"Мусэрский приехал", - написал в своем Instagram Кокорин.

 

Мусэрский приехал@athif2020 @kokorin7

Видео опубликовано Kokorink9 (@kokorin9) Дек 23 2016 в 5:28 PST

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Parasenok

лучше бы "Муму" Лермонтова перечитал бы )))

07:56

igorvasilevich

Скоро тест будет на допинг допрыгаешься, как Еременко.

23:26 23 декабря

GAW

Кокорин не пей и не кури ,ты с кем себя сравниваешь?

22:37 23 декабря

_Я_против_Астротерфа_

с начало показалось что с мусарским)))

17:44 23 декабря

Lexx Luger

Валенок он сибирский

17:36 23 декабря

grroznyi85

Ладно хоть не с мусором.)))

17:25 23 декабря

marksan

У меня нет слов! Саша опять перепил или перекурил?

17:17 23 декабря

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