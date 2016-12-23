Кокорин сравнил себя с Мусэрским

Форвард "Зенита" Александр Кокорин в отпуске отдыхает, играя в пляжный волейбол. При этом 25-летний россиянин сравнил себя с центральным блокирующим сборной России Дмитрием Мусэрским.
"Мусэрский приехал", - написал в своем Instagram Кокорин.
Форвард "Зенита" Александр Кокорин в отпуске отдыхает, играя в пляжный волейбол. При этом 25-летний россиянин сравнил себя с центральным блокирующим сборной России Дмитрием Мусэрским.
"Мусэрский приехал", - написал в своем Instagram Кокорин.
Parasenok
лучше бы "Муму" Лермонтова перечитал бы )))
07:56
igorvasilevich
Скоро тест будет на допинг допрыгаешься, как Еременко.
23:26 23 декабря
GAW
Кокорин не пей и не кури ,ты с кем себя сравниваешь?
22:37 23 декабря
_Я_против_Астротерфа_
с начало показалось что с мусарским)))
17:44 23 декабря
Lexx Luger
Валенок он сибирский
17:36 23 декабря
grroznyi85
Ладно хоть не с мусором.)))
17:25 23 декабря
marksan
У меня нет слов! Саша опять перепил или перекурил?
17:17 23 декабря