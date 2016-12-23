Кокорин сравнил себя с Мусэрским

Форвард "Зенита" Александр Кокорин в отпуске отдыхает, играя в пляжный волейбол. При этом 25-летний россиянин сравнил себя с центральным блокирующим сборной России Дмитрием Мусэрским.

"Мусэрский приехал", - написал в своем Instagram Кокорин.