Кокорин снова показал "пятерку"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в своем Инстаграме вновь опубликовал фотографию с "пятеркой". Очевидно, что футболист после гостевого матча 5-го тура премьер-лиги с "Уралом" (1:1) вложил в свой жест новый смысл.
После воскресной победы над "Спартаком" в предыдущем туре (5:1) форвард несколько раз показал число голов в ворота принципиального соперника. Подобное "послание" он вместе с партнерами отправил из раздевалки стадиона "Санкт-Петербург" сразу после матча, а на следующий день - во время восстановления и в салоне автомобиля.
Теперь смысл "месседжа" - количество своих голов в этом сезоне. На счету футболиста сине-бело-голубых значится 4 мяча в чемпионате России и один гол в Лиге Европы.
Вместе с тем до обозначенной Роберто Манчини цели в 35 мячей ему (на пару с Артемом Дзюбой, который пока не забивает) осталось 30. Сам футболист после игры с "Уралом" заявил, что собирается забивать в каждом матче.
Александр Кокорин: "Планирую забивать в каждой игре, а как получится - неизвестно"
Obl2007
Скоро губу начнет оттопыривать !))) Все будем обсуждать ???
00:22
Obl2007
Чем бы дитя не тешилось ...))) Но это скоро пройдет )))))
00:19
Millwall82
Mad Butcher,я рад что у тебя нет детей)
23:54 9 августа
Millwall82
мошка, и что вы противопоставите?Комбарова?Реброва?))))
23:54 9 августа
баламошка
Millwall82 вошка, ты от 5-1 отошла?))))//////////Ты от 22-го чемпионства Спартака отошёл уже?)) Готовься весной 23 встречать, голодранец)
23:52 9 августа
Millwall82
вошка, ты от 5-1 отошла?))))
23:50 9 августа
баламошка
Millwall82//////////////Иди спи, Паредас, и пусть тебе приснится 23 чемпионство Спартака, грязнулька немытая)
23:49 9 августа
Millwall82
Не, не так выразился. Тупых. Вот правильное сравнение.
23:47 9 августа
Millwall82
Mad Butcher, возможно идиот ты, и у тебя нет детей.А он это посвящает новорожденному сыну. Что с таких глупых, как ты взять.
23:46 9 августа
igogohruhru
Ну вот а усы не показал. Да он походу уже и сам не только с усами но и с бородой
23:42 9 августа
SpaMan
Ну что от СЭ будет объяснение почему Кокорин снова показал ПЯТЬ? А то мы теряемся в догадках.
23:36 9 августа
Millwall82
Если не возьмет Коко, а он обещал его больше не брать. То смело можно вводить танки перед рфс. И смело отправлять снарядом в солнечную Осетию. Она действительно солнечная.
23:30 9 августа
Millwall82
Ждем ответа Черчесова))))
23:28 9 августа
rusfed 2.0
Троллит чемпиона
23:28 9 августа