Кокорин снова показал "пятерку"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в своем Инстаграме вновь опубликовал фотографию с "пятеркой". Очевидно, что футболист после гостевого матча 5-го тура премьер-лиги с "Уралом" (1:1) вложил в свой жест новый смысл.

После воскресной победы над "Спартаком" в предыдущем туре (5:1) форвард несколько раз показал число голов в ворота принципиального соперника. Подобное "послание" он вместе с партнерами отправил из раздевалки стадиона "Санкт-Петербург" сразу после матча, а на следующий день - во время восстановления и в салоне автомобиля.

Теперь смысл "месседжа" - количество своих голов в этом сезоне. На счету футболиста сине-бело-голубых значится 4 мяча в чемпионате России и один гол в Лиге Европы.

Вместе с тем до обозначенной Роберто Манчини цели в 35 мячей ему (на пару с Артемом Дзюбой, который пока не забивает) осталось 30. Сам футболист после игры с "Уралом" заявил, что собирается забивать в каждом матче.

Александр Кокорин: "Планирую забивать в каждой игре, а как получится - неизвестно"