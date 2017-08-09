23:23 9 августа | Футбол — РФПЛ

Кокорин снова показал "пятерку"

Нападающий "Зенита" Александр КОКОРИН в своем Инстаграме вновь показал "пятерку".
Нападающий "Зенита" Александр КОКОРИН в своем Инстаграме вновь показал "пятерку".
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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в своем Инстаграме вновь опубликовал фотографию с "пятеркой". Очевидно, что футболист после гостевого матча 5-го тура премьер-лиги с "Уралом" (1:1) вложил в свой жест новый смысл.

 
Сегодня. Екатеринбург. "Урал" - "Зенит" - 1:1. Роберто МАНЧИНИ.Роберто Манчини: "Кокорин забивает один за себя, один – за Дзюбу"

После воскресной победы над "Спартаком" в предыдущем туре (5:1) форвард несколько раз показал число голов в ворота принципиального соперника. Подобное "послание" он вместе с партнерами отправил из раздевалки стадиона "Санкт-Петербург" сразу после матча, а на следующий день - во время восстановления и в салоне автомобиля.

Теперь смысл "месседжа" - количество своих голов в этом сезоне. На счету футболиста сине-бело-голубых значится 4 мяча в чемпионате России и один гол в Лиге Европы.

Вместе с тем до обозначенной Роберто Манчини цели в 35 мячей ему (на пару с Артемом Дзюбой, который пока не забивает) осталось 30. Сам футболист после игры с "Уралом" заявил, что собирается забивать в каждом матче.

Александр Кокорин: "Планирую забивать в каждой игре, а как получится - неизвестно"

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Кто забьет больше голов в этом сезоне - Луиз Адриану/Промес или Дзюба/Кокорин?
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Obl2007

Скоро губу начнет оттопыривать !))) Все будем обсуждать ???

00:22

Obl2007

Чем бы дитя не тешилось ...))) Но это скоро пройдет )))))

00:19

Millwall82

Mad Butcher,я рад что у тебя нет детей)

23:54 9 августа

Millwall82

мошка, и что вы противопоставите?Комбарова?Реброва?))))

23:54 9 августа

баламошка

Millwall82 вошка, ты от 5-1 отошла?))))//////////Ты от 22-го чемпионства Спартака отошёл уже?)) Готовься весной 23 встречать, голодранец)

23:52 9 августа

Millwall82

вошка, ты от 5-1 отошла?))))

23:50 9 августа

баламошка

Millwall82//////////////Иди спи, Паредас, и пусть тебе приснится 23 чемпионство Спартака, грязнулька немытая)

23:49 9 августа

Millwall82

Не, не так выразился. Тупых. Вот правильное сравнение.

23:47 9 августа

Millwall82

Mad Butcher, возможно идиот ты, и у тебя нет детей.А он это посвящает новорожденному сыну. Что с таких глупых, как ты взять.

23:46 9 августа

igogohruhru

Ну вот а усы не показал. Да он походу уже и сам не только с усами но и с бородой

23:42 9 августа

SpaMan

Ну что от СЭ будет объяснение почему Кокорин снова показал ПЯТЬ? А то мы теряемся в догадках.

23:36 9 августа

Millwall82

Если не возьмет Коко, а он обещал его больше не брать. То смело можно вводить танки перед рфс. И смело отправлять снарядом в солнечную Осетию. Она действительно солнечная.

23:30 9 августа

Millwall82

Ждем ответа Черчесова))))

23:28 9 августа

rusfed 2.0

Троллит чемпиона

23:28 9 августа