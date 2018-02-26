Кокорин – самый физически развитый футболист "Зенита". Мнение тренера клуба

Тренер "Зенита" по физической подготовке Андреа Сканавино в интервью официальному сайту клуба отметил, что считает нападающего Александра Кокорина самым физически развитым игроком команды. В этом сезоне россиянин провел 31 матч в клубных турнирах, забил 19 мячей и сделал 7 результативных передач.

– Кто самый физически развитый футболист "Зенита"?

– Я думаю, Кокорин, – сказал Сканавино. – Он самый сильный с точки зрения футбольной готовности, к которой должен стремиться любой игрок. В первую очередь у Саши очень хорошие генетические данные, которые ему достались от родителей. Он сразу был готов к тому, чтобы стать футболистом, у него изначально хорошо были развиты все мышцы. Есть игроки, которым нужно делать больше упражнений на спину или на ноги. Кокорин же развит именно всесторонне. Для футбола это очень важно, поскольку повышаются скорость и выносливость. В определенных моментах матча Кокорин лучше использует те мышцы, которые ему достались генетически и которые он прорабатывает в зале. С этой точки зрения я говорю, что он самый сильный.