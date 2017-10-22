Кокорин, Ригони и Полоз - в основе "Зенита" на матч против ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 14-го тура чемпионата России против ЦСКА. В основе выйдет полузащитник Эмилиано Ригони, а также нападающие Дмитрий Полоз и Александр Кокорин.

"Зенит": Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Кокорин, Полоз.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Смольников, Терентьев, Новосельцев, Жирков, Нобоа, Шатов, Краневиттер, Дзюба.

Матч ЦСКА - "Зенит" пройдет сегодня, 22 октября. Начало - в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"