Кокорин рассказал, с кем из тренеров у него не срослось

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, с кем из тренеров в его карьере у него не сложились отношения. По словам форварда, это Миодраг Божович, с которым он работал в "Динамо".

– С Божовичем у нас не срослось. По личным причинам, не футбольным. Но никакой обиды у меня нет. Просто не срослось. Можно сказать, не сошлись характерами, – отметил Кокорин в эфире радио "Зенит".