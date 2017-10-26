Кокорин рассказал, с кем из тренеров у него не срослось

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, с кем из тренеров в его карьере у него не сложились отношения. По словам форварда, это Миодраг Божович, с которым он работал в "Динамо".
– С Божовичем у нас не срослось. По личным причинам, не футбольным. Но никакой обиды у меня нет. Просто не срослось. Можно сказать, не сошлись характерами, – отметил Кокорин в эфире радио "Зенит".
solomonakov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
18:46
rustov
Парень с характером! надо тренироваться и пахать на поле...
18:34