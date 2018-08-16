Кокорин рассказал, когда сможет вернуться на поле

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что надеется вернуться на поле после сентябрьского перерыва на матчи сборных. В марте 2018 года 27-летний россиянин получил травму крестообразных связок колена в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига".

- Мне сложно сказать (когда я восстановлюсь). Надеюсь, смогу сыграть после матчей сборных, - цитирует РИА Новости Кокорина.

Напомним, сегодня "Зенит" играет с минским "Динамо" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Первая встреча между этими командами завершилась разгромным поражением петербургского клуба со счетом 0:4.