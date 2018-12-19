15:36 | Футбол — РПЛ

Кокорин рассказал, какую книгу должен прочитать каждый россиянин

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Член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, посетивший в столичном СИЗО-2 "Бутырка" нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказал, что сейчас читает футболист.

– Кокорин поделился книжными преференциями, – приводит RT слова Еникеева. – На вопрос, что он читает сейчас, он сказал, что последней прочитанной им книгой был "Граф Монте-Кристо". А сейчас он больше читает письма, которые ему приходят, и отвечает на них.

На вопрос, какую книгу должен прочесть каждый гражданин России, футболист ответил: "Уголовный кодекс".

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергей Гайсина.

Во вторник, 18 декабря, в Московском городском суде рассматривались апелляции на продление до 8 февраля 2019 года сроков арестов Кириллу Кокорину, его брату Александру, Мамаеву, а также Александру Протасовицкому. Апелляции отклонены. 5 декабря Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания футболистов под стражей.

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО. Апелляция отклонена. Live

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https://russian.rt.com/sport/news/584958-kokorin-graf-monte-kristo

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