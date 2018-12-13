Кокорин рассказал, что скорее всего не будет отмечать Новый год

Форвард "Зенита" Александр Кокорин рассказал о планах на Новый год. По словам футболиста, он скорее всего не будет отмечать, так как в СИЗО ложится спать достаточно рано.

Напомним, Кокорин, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, остается под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка" до 8 февраля.

- Скорее всего, не буду отмечать Новый год, так как ложусь рано тут, - приводит Агентство городских новостей "Москва" слова Кокорина. - Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще. Насчет возможности поздравить родных и близких - не знаю. Смотря когда последний день отправки писем тут. В любом случае напишу им заранее. Передать хочу огромное спасибо, очень приятно, что такое количество людей переживает за меня. Мне хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы могли собраться полной семьей за столом.

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Кокорин и Мамаев остались под стражей до 8 февраля: Live!