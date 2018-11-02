Кокорин рассчитывает сыграть во втором круге чемпионата России

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин признался, что рассчитывает принять участие во втором круге РПЛ и сыграть на новом стадионе "Динамо". В настоящий момент 27-летний форвард находится в СИЗО "Бутырка".

- Я еще должен сыграть на новом стадионе, так как я участвовал в закладке фундамента, - приводит слова Кокорина News.ru. - Увидимся во втором круге чемпионата.

Напомним, Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы.

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн