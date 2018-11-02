16:41 | Футбол — РПЛ

Кокорин рассчитывает сыграть во втором круге чемпионата России

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Нападающий "Зенита"  Александр Кокорин признался, что рассчитывает принять участие во втором круге РПЛ и сыграть на новом стадионе "Динамо". В настоящий момент 27-летний форвард находится в СИЗО "Бутырка".

 Я еще должен сыграть на новом стадионе, так как я участвовал в закладке фундамента, - приводит слова Кокорина News.ru. - Увидимся во втором круге чемпионата.

Напомним, Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. 

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https://news.ru/sport/kokorin-nadeetsya-sygrat-vo-vtorom-kruge-rpl/

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