Кокорин рассчитывает сыграть во втором круге чемпионата России

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин признался, что рассчитывает принять участие во втором круге РПЛ и сыграть на новом стадионе "Динамо". В настоящий момент 27-летний форвард находится в СИЗО "Бутырка".
- Я еще должен сыграть на новом стадионе, так как я участвовал в закладке фундамента, - приводит слова Кокорина News.ru. - Увидимся во втором круге чемпионата.
Напомним, Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы.
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https://news.ru/sport/kokorin-nadeetsya-sygrat-vo-vtorom-kruge-rpl/
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