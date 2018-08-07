Кокорин раскрыл историю происхождения коллажей с Дзюбой в Инстаграме

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин объяснил историю появления коллажей, на которых он и его одноклубник Артем Дзюба изображены в виде романтической пары. Игроки питерцев в начале августа в сториз своих аккаунтов в Инстаграме опубликовали множество фотографий, посвященных их "отношениям".

– Это народное творчество, – цитирует официальный сайт "Зенита" Кокорина. – Люди присылают, мы ценим их работу. Просто нас отмечают на фотографиях, мы заходим в приложение и видим, что прислали.

"Любовь навсегда или счастливы вместе"

Дзюба и Кокорин нереально троллят друг друга