08:58 | Футбол — РПЛ

Кокорин раскрыл историю происхождения коллажей с Дзюбой в Инстаграме


Нападающий "Зенита" Александр Кокорин объяснил историю появления коллажей, на которых он и его одноклубник Артем Дзюба изображены в виде романтической пары. Игроки питерцев в начале августа в сториз своих аккаунтов в Инстаграме опубликовали множество фотографий, посвященных их "отношениям".

– Это народное творчество, – цитирует официальный сайт "Зенита" Кокорина. – Люди присылают, мы ценим их работу. Просто нас отмечают на фотографиях, мы заходим в приложение и видим, что прислали.

"Любовь навсегда или счастливы вместе"
Дзюба и Кокорин нереально троллят друг друга

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-08-06-esli-slushat-dzyubu-eshche-i-v-mashine-to-golova-lopnet-kokorin-i-lunev-poobshchalis-s-bolelshchikam.htm

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